Il serait le répertoire des « bons » mots, classés de A à Z, avec leur sens exact et leur bonne orthographe. Il serait le guide neutre, unique et fiable du comment bien écrire, bien parler, bien s’exprimer. Sauf qu’il n’existe pas un seul dictionnaire. Il existe différentes versions, plus ou moins reconnues, faites par des personnes différentes avec des choix éditoriaux différents. Alors, le dictionnaire que vous consultez est-il de droite ?



Dans cet épisode, Laélia Véron a reçu Marie-Hélène Drivaud, lexicographe et directrice éditoriale du petit Robert, et Bernard Cerquiglini, professeur de linguistique, conseiller scientifique du Petit Larousse, à la tête d’un nouveau projet de dictionnaire, le Dictionnaire des Francophones.

RECOMMANDATIONS ET COUPS DE CŒUR



LES MOTS DE BERNARD : agender ; adulescencer



LES RECOS DE LAELIA : le Trésor de la Langue française – disponible en ligne et gratuit, Le Grevisse et Le Petit Robert

RÉFÉRENCES CITÉES DANS L’ÉMISSION



« L’emprunt linguistique dans le lexique des homosexualités. Étude historique etcomparative des internationalismes en français, italien, espagnol, anglais et allemand. Linguistique » thèse écrite par Nicholas Lovecchio et publiée par Sorbonne Université en 2019

Parlez-vous tronqué ? (Bernard Cerquiglini, éd. Larousse, 2019)

« Description lexicographique et idéologies : jusqu’où s’engager ? Retour sur Le français au Burundi » écrit par Claude Frey publié dans Le Français des dictionnaires en 2008

« Féminicide : mot masculin qui tue » article écrit par Dominique Perrin publié dans M Le Mag (Le Monde) le 22 novembre 2019

Catalogue des idées reçues sur la langue (Marina Yaguello, éd. Seuil, 1988)

Pédophilie, Pédocriminalité par Bernard Cerquiglini (Radio France, Dailymotion, 2020)

Les dictionnaires cités dans l’épisode : Le Dictionnaire des belgicismes ; Le Dictionnaire des francophones ; le Larousse ; Le Robert ; Urban Dictionary ; Le Wiktionnaire ; Le Dico ; Le Dictionnaire de l’Académie française ; Le Littré ; Le Dictionnaire de Richelet



La chaîne YouTube Linguisticae

Josette Rey-Debove ; Aya Nakamura ; Pierre Guyotat.

ARCHIVES

CRÉDITS

