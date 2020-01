Depuis la toute fin de l’année 2019, la bienveillance dont bénéficiait encore l’écrivain Gabriel Matzneff, pédophile revendiqué, a volé en éclats. Avec son livre « Le consentement », l’éditrice et autrice Vanessa Springora, a remis sous l’oeil du public les agissements, les déclarations et surtout la complaisance d’une grande partie du milieu culturel envers celui qui, dès les années 70, professait publiquement son goût pour « les moins de 16 ans ».



Se rendre compte que l’on a participé, à sa petite échelle, à ce blanc-seing global laissé à Matzneff est assez douloureux, d’autant plus que des voix s’étaient élevées pour le dénoncer par le passé, comme celle de l’écrivain et médecin Christian Lehmann.



Qu’est-ce qui fait qu’on se laisse malgré tout avoir par le mythe de l’écrivain « sulfureux » ? Thomas Rozec interroge Christian Lehmann. Et sa maman.



